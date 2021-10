Yves Lampaert (5e): "Misschien was ik wel de beste man in koers"

De voorbije weken heeft u Yves Lampaert kunnen volgen in de minireeks De weg naar Roubaix. Daar kwam vanmiddag een einde aan toen hij op de piste de sprint van de achtervolgers won.

"Ondanks 3 lekke banden op cruciale momenten heb ik een hele goede koers gereden", blikt Lampaert terug. "Ik heb de achtervolgers nog kunnen bijbenen en op de piste won ik de sprint om plaats 5."





"Echt zonde dat ik lek reed toen Mathieu versnelde", gaat hij voort, "want misschien was ik wel de beste man in koers."





"Ik schuwde de risico's en toch viel ik 3 keer plat. Hopelijk lukt het hier ook een keer zonder pech."





"Ach, het is nu eenmaal part of the game. Ik ben trots op mijn koers en vanavond ga ik frieten eten. Veel frieten", grijnst de renner van Deceuninck-Quick Step.