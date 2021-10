Wuyts zag "hyperdelirium" in Roubaix: "Met Vermeersch als jonge hemelbestormer"

Michel Wuyts zal zijn laatste Parijs-Roubaix voor Sporza niet snel vergeten. "Het was de eerste keer in mijn carrière als commentator dat de koers al in een definitieve plooi lag 15 kilometer voor Arenberg", vertelt hij. "Iedereen anticipeerde op de helse omstandigheden, waardoor bij driekwart van het peloton dáár het vet al van de soep was. Of het allemaal wel verantwoord was? Ik begrijp de drang naar de heroïek, maar het was wel kantje boord. Ik zou het medisch bulletin wel eens willen zien."

Jonge hemelbestormer Florian Vermeersch

"We zagen eigenlijk een mix van twee gangbare patronen. Enerzijds toppers die van achteruit kwamen en vrijbuiters uit de vroege vlucht. Als dat dan samenkomt in een finale... (blaast)"

Wat Vermeersch onderweg deed, heb ik nog maar weinigen van zijn leeftijd zien doen. Michel Wuyts

"Florian Vermeersch kwam verbluffend voor de dag. Het initiatief dat hij bleef nemen, vind ik nog het meest frappante. Vooral wat hij allemaal deed onderweg. Toen ze nog met een grote groep waren, was hij samen met Tosh Van der Sande de motor van het gebeuren. Nadien gaat hij mee in de cadans van 2 vedetten: Mathieu van der Poel en Sonny Colbrelli." "Dat heb ik iemand van die leeftijd nog niet te vaak zien doen. Akkoord, je kan zeker 5 momenten opnoemen waarbij Vermeersch het anders had kunnen aanpakken. Maar ik vind er niks mis mee dat een jonge renner zichzelf smijt in zijn zelfontdekking."

Een nieuwe pion naast Wout van Aert

"Het is een zeer intelligente kerel, maar dat wil niet altijd zeggen dat je intuïtief koersintelligent bent. Dat was hij dus wel, aangevuld met een verbluffende dosis macht en vermogen voor die leeftijd. Ik zie hem het voorjaarspad bewandelen, waar we naast Van Aert nog wel een pion kunnen gebruiken." "Ik hoop dat dit de man is die een lacune gaat invullen bij Lotto-Soudal. Het is opnieuw gebleken dat het stilaan einde verhaal is voor Philippe Gilbert. Dan heb je een jonge hemelbestormer als Vermeersch nodig. Hij heeft zichzelf opgeworpen als kandidaat-kopman. Wat moet je nog meer laten zien?"

Dat Vermeersch ook een venster op de wereld heeft, zal hem toelaten soms te herbronnen en zuurstof te tanken. Michel Wuyts

"Wat me ook aanstaat, is dat hij naast de koers nog het venster op de wereld heeft (Vermeersch is gemeenteraadslid en studeert geschiedenis, red.). Dat zal hem toelaten om soms te herbronnen en zuurstof te tanken. Zulke jongens herstellen ook sneller van mentale dreunen."

Colbrelli à la Tchmil

Zoals de opdoffer van de laatste 100 meter in Roubaix, toen alleen Sonny Colbrelli nóg sterker bleek. Wuyts looft de Italiaanse winnaar. "Ik heb zelden zo een ontlading gezien. Dat was een hyperdelirium. Ik vond het aandoenlijk. Colbrelli is de meest sympathieke renner die ik de voorbije 10 jaar gezien heb. Je merkt dat bij de podiumpresentaties. Sonny gaat altijd mee in prettige vragen en probeert met humor te antwoorden." "Gisteren heeft hij gereden volgens het credo van Andrei Tchmil. Als je je goed voelt, rijden alsof je een slechte dag hebt. Zoveel mogelijk in spaarmodus gaan, dus. Hij nam pas over wanneer iemand zich begon te ergeren. Dat is de gewiekste Italiaanse stijl - het hoort bij de koers, ik neem hem dat niet kwalijk."

Colbrelli heeft aan zichzelf gewerkt en dat resulteerde in een machtig najaar. Michel Wuyts

"Colbrelli is voor mij niet alleen de man van het najaar, maar ook van de zomer. Die begint in de Dauphiné, waar hij met wat meeval 3 ritten had kunnen winnen. In de Tour was hij 3e in Tignes in de tweede Alpenrit. In Saint-Gaudens was hij vervolgens 2e. Met een Europese titel en Roubaix volgde een machtig najaar." "Weet je, Colbrelli stond eigenlijk een beetje te zwaar. Dat heeft hij begrepen en samen met de ploeg nam hij een diëtist in de arm. Met resultaat."

Kruisend vormpeil bij Van Aert en Van der Poel