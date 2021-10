Wout van Aert (7e) met halfdichte ogen: "Zat te ver toen Mathieu versnelde"

"Dit was een lastige koers", sprak Wout van Aert voor onze camera. "Ik voelde me wel goed, ik bevond me in een goede situatie, tot Mathieu versnelde. Toen zat ik te ver, dat was mijn eigen schuld."

Van Aert had moeite om zijn ogen te openen. "Ik zag niet goed waardoor ik slecht over de kasseien dokkerde", legde hij uit. "Met bril zag ik niks. En toen ik hem afzette, ging het niet veel beter. Misschien was het een foute keuze om mijn bril af te zetten."

De najaarseditie was er een in helse omstandigheden. "Leuk om een keer mee te maken, maar niet leuker dan een droge Parijs-Roubaix", zei Van Aert, die er nu even tussenuit knijpt.

"Je gaat me een tijd niet zien", beloofde hij.