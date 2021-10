Politicus met gouden wielertoekomst: wie is Roubaix-revelatie Florian Vermeersch?

Hoe dat kwam? Burgemeester Yves Deswaene carpoolde samen met Vermeersch naar de lessen geschiedenis aan de UGent. En zijn grootvader Daniël was ook al actief in de politiek. U merkt: Vermeersch is van vele markten thuis.

Met 470 voorkeursstemmen haalde hij in 2018 als 18-jarige onverhoopt een zitje in het lokale bestuur.

Het zou - ongelofelijk maar waar - ook een ontmoeting zijn tussen partijgenoten. Want Vermeersch zetelt als lid van Open VLD in de gemeenteraad van Lochristi.

Boonen

"Een paar van mijn goeie fietsvrienden zagen in mij eerder een wegrenner", vertelde hij daar eerder over.

Toch staat het talent van de renner van Lotto Soudal buiten kijf. Vermeersch begon zijn wielercarrière in het veld, maar besliste in de zomer van 2018 na enkele knappe resultaten om zich vol op de weg te focussen.

Climax

Met succes. Bij de opleidingsploeg van Lotto Soudal kroont Vermeersch zich tot Belgisch kampioen bij de beloften. Een profcontract bij de loterij-ploeg volgt. "Hij is sterk en heeft een groot potentieel”, wist teammanager John Lelangue toen al.



In zijn debuutjaar zet Vermeersch quasi geruisloos enkele straffe resultaten neer. 4e in de Brussels Cycling Classic, 5e op het BK tijdrijden, 9e in de BinckBank Tour en 13e in Gent-Wevelgem...

"Ik was zelf ook verrast dat ik af en toe kon meedoen in de finale van zulke koersen", klonk het.