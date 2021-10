Ontgoocheling overheerst bij Vermeersch: "Dit is moeilijk te verwerken"

Vermeersch leek in de laatste hectometers op de piste van Roubaix nochtans even een kloofje te slaan op Colbrelli en Van der Poel. "Ik wist dat ik als eerste de bocht in moest gaan. Nog over die twee anderen gaan, zou namelijk niet gelukt zijn. Ik ging ook effectief op kop de bocht in. Alleen kreeg ik in de laatste rechte lijn krampen en ging Colbrelli er nog over."