Mark Cavendish juicht 10e keer dit seizoen met spurtsucces in Münsterland Giro

Met Rune Herregodts nestelde één Belg zich in de ontsnapping. De renner van Sport Vlaanderen-Baloise kreeg voorin onder meer het gezelschap van thuisrijder Philipp Walsleben, die in de Münsterland Giro zijn koersfiets aan de haak hing.



Ook in Duitsland speelden de weersomstandigheden mee. Door waaiervorming op zo'n 100 km van de streep was het verhaal van de vluchters ten dode opgeschreven.



Wie waaiers zegt, zegt Deceuninck-Quick Step. De Belgische WorldTour-formatie had 5 renners in de voorste waaier, met daarbij ook Mark Cavendish. De groep was groot genoeg om voorop te blijven en in de sprint maakte de Brit het overtuigend af.