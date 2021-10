Keniaanse Jepkosgei en Ethiopiër Lemma snellen naar zege in marathon van Londen

Met ruim 40.000 deelnemers in de Britse hoofdstad en ideale omstandigheden voor topprestaties was het zaak om de wereldrecordtabellen in de gaten te houden.



De Keniaanse Jepkosgei bevestigde die stelling, want lange tijd lag ze op schema van het wereldrecord. Niet het wereldrecord voor gemengde wedstrijden, waarbij vrouwen mogen gehaasd worden door mannelijke tempomakers, maar wel op schema van het wereldrecord met enkel vrouwen in de wedstrijd.



In het slot moest de Keniaanse een beetje gas terugnemen, met

2u17'43" bleef ze uiteindelijk iets meer dan een halve minuut boven het

wereldrecord van haar landgenote Keitany (2u17'01").



Het algemene niveau bij de vrouwen lag in Londen heel hoog, voor het eerst in de marathongeschiedenis doken 5 vrouwen in dezelfde wedstrijd onder 2u19'.



Bij de mannen kroonde Sisay Lemma zich tot winnaar van de prestigieuze marathon. De Ethiopiër kon net niet onder 2u04' duiken met 2u04'01", maar had aan de finish bij Buckingham Palace wel een voorsprong van bijna een halve minuut op zijn dichtste belager Vincent Kipchumba (2u04'28") uit Kenia.