Belgische jumpingploeg verovert opnieuw brons

Dat hebben ze opnieuw te danken aan twee sterkhouders op de Olympische Spelen van Tokio: Jérôme Guéry/Quel Homme de Hus en Gregory Wathelet/Nevados S. Vrijdag leken de paarden na een zwaar seizoen over hun beste krachten heen, maar vandaag toonden zij alweer hun wereldklasse door twee keer foutloos te blijven.

Dat was nodig, want zowel startruiter Nicola Philippaerts met het 11-jarig Belgisch Warmbloed Paard (BWP) Katanga van het Dingeshof als Niels Bruynseels met de 12-jarige ruin Delux van T&L van het Belgische stamboek SBS gingen op het einde van hun ronde allebei een keer in de fout.

De 4 strafpunten van Bruynseels werden geschrapt omdat zij de traagste tijd realiseerden. De 4 strafpunten van Philippaerts bepaalden zo het eindresultaat voor de Belgen.

Zweden kwam eveneens uit op 4 strafpunten, maar hun totaaltijd was hoger dan die van ons land waardoor de Belgische jumpingploeg andermaal het brons pakte.

Nederland werd eindwinnaar dankzij de nulronde van slotruiter Harrie Smolders, de leermeester van Jos Verlooy en al meer dan 15 jaar trouwe stalruiter van het Grobbendonkse Euro Horse.