De vader van Florian Vermeersch is in het dagelijkse leven mecanicien bij Alpecin-Fenix. Noël Vermeersch vertoefde zondag beroepshalve op de Superprestigecross in Gieten, waar hij na de vrouwencross op een klein schermpje zag hoe zijn zoon nét naast de zege greep in Parijs-Roubaix.