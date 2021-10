Veldrijdster Alvarado enkele weken out door "verstoorde bloedwaarden"

"Het team heeft daarom besloten om haar crosscampagne een paar weken uit te stellen en prioriteit te geven aan optimale training en rust. Tot ze weer volledig competitief is", aldus Alpecin-Fenix.

Alvarado startte haar seizoen in het veld vorige week al in Bredene. De wereldkampioene van 2020 eindigde in de Ethias Cross als negende, op bijna anderhalve minuut van winnares Denise Betsema.



Medisch onderzoek wees uit dat Alvarado met verstoorde bloedwaarden kampt. Het verklaart volgens Alpecin-Fenix haar "mindere prestatie" in Bredene.

De Superprestigereeks begint morgen in Gieten. Vorig jaar won Alvarado die cross in Drenthe nog. Het wereldbekerseizoen gaat volgende week met drie veldritten op Amerikaanse bodem van start.