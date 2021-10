Evenepoel sleurt en trekt, maar Roglic wint Giro dell' Emilia

In de buurt van Bologna werd gezocht naar een opvolger voor Aleksandr Vlasov. Joao Almeida had zijn zinnen gezet op de eindzege na zijn tweede plaats vorig jaar, maar Deceuninck - Quick Step had met Remco Evenepoel ook een tweede ijzer in het vuur.

Evenepoel schudde op iets meer dan 30 kilometer voor het einde stavig aan de boom en zo ontstond een elitegroep met onder meer Primoz Roglic, Jonas Vingegaard, Almeida, David Gaudu en Michael Woods.

Evenepoel wist van geen ophouden, ook omdat hij wist dat hij alleen moest aankomen in dit gezelschap. Vingegaard en Gaudu werden daar het slachtoffer van, maar Roglic, Woods Adem Yates en Almeida kraakten niet. Dus trok Evenepoel in de laatste kilometers de kaart van de snellere Almeida.

In een sprintje bergop moest de Portugees het afleggen tegen Roglic op de laatste beklimming van de San Luca. Evenepoel bolde als vijfde over de streep en lijkt klaar voor de Ronde van Lombardije volgend weekend.