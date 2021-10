BEKIJK: Kopecky krijgt veel te grote vervangfiets, "maar ik heb wel geamuseerd"

VIDEO: Lotte Kopecky rijdt lek in de finale

VIDEO: De vervangfiets van Kopecky is veel te groot

"Zat op mijn staartbeen, niet prettig"

Lotte Kopecky heeft geen rol van betekenis kunnen spelen in de finale van Parijs-Roubaix. "Maar ik heb me enorm geamuseerd", sprak ze na de finish voor onze camera.

Waar is het foutgelopen voor de Belgische kampioene? "Ik reed lek op een slecht moment en kreeg daarna een fiets van een ploeggenote. Die was veel te groot en daar moest ik dan de kasseien van Mons-en-Pévèle mee over."

"10 tot 15 kilometer zat ik op mijn staartbeen, dat was niet prettig", gaat Kopecky voort. "Onze ploegauto reed veel te ver en stilstaan was geen optie. Dan was de koers helemaal afgelopen voor mij."

Kopecky bolde als 15e over de streep. "Ik heb er nog het beste van gemaakt, want ondanks alles vond ik het erg leuk koersen hier. Je hebt alleen wat geluk nodig", vertelt ze.

Toen Kopecky pech kende, was winnares Lizzie Deignan al aan haar indrukkwekkende solo van 80 kilometer begonnen. "Straf, want ik heb haar zien aanzetten. "Veel te vroeg", dacht ik toen."