Wie schittert in de eerste Parijs-Roubaix voor vrouwen? Lotte Kopecky is (net) geen topfavoriete

Het verschil was piepklein, want door het diverse stemgedrag van ons panel hijgen Lotte Kopecky en Chantal van den Broek-Blaak in de nek van de Nederlandse driesterrentandem.

Meer nog: Danny Stam, ploegmanager van SD Worx, zet resoluut in op de afscheidnemende Nederlandse (een van de vele speerpunten binnen zijn equipe) en de Belgisch kampioene.

Mocht Nederland net als vorige zaterdag in Leuven weer afgetroefd worden in Roubaix, dan komt volgens onze analisten het grootste gevaar van Elisa Longo Borghini. Haar kaart wordt nadrukkelijk gespeeld door ploegleidster en landgenote Giorgia Bronzini.