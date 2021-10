Gianluigi Buffon mag dan al 43 jaar op deze planeet rondlopen, zijn snelle handen is hij nog niet verloren. Dat toonde de Italiaan tijdens een spelletje blad, steen schaar. Of schaar, steen, papier, zo u wil. Buffon klopte zijn ploeggenoten bij Parma één voor één en bewees zo dat hij op z'n oude dag nog steeds een baas is in de kleedkamer. Tot groot jolijt van de doelman zelf.