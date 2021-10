Steven Gerrard doet oproep na nieuw racisme: "Dit moet uitgeroeid worden"

Er is een voorgeschiedenis: in maart speelde Rangers tegen Slavia Praag. Na afloop vertelde Glen Kamara, een Fin met donkere huidskleur, dat hij racistisch bejegend was door Ondrej Kudela, speler van Slavia Praag.

Na een onderzoek werd Kudela door de UEFA voor 10 Europese wedstrijden geschorst. Ook bij een Europese match van stadsgenoot Sparta Praag liep het mis: in de voorronde van de Champions League kreeg Aurelien Tchouameni van Monaco racistische spreekkoren over zich heen.

De UEFA greep in en veroordeelde Sparta Praag tot een wedstrijd zonder publiek. Later werd die beslissing veranderd: de UEFA liet 10.000 kinderen met begeleiders toe als toeschouwers voor de match van Sparta Praag tegen de Rangers gisteren.

Daarin werd Glen Kamara de hele wedstrijd uitgejouwd en de piek werd bereikt toen Kamara werd uitgesloten na zijn tweede gele kaart. "Ik ben extreem ontgoocheld, maar ik kan niet zeggen dat het me verrast", zei Gerrard op de personferentie na de match.

De coach van de Rangers zei dat hij zich er niet van bewust was geweest tijdens de match. Maar Gerrard wil wel verandering zien zodat spelers beter beschermd zijn tegen zo'n gedrag van toeschouwers.

"Niet enkel ik, maar de hele wereld wil betere en hardere straffen op het vlak van racisme in het voetbal. Dit moet uitgeroeid worden. Maar vooraleer de hogere machten de ernst van de zaak begrijpen, zullen we hier nog veel over praten."