Spoelt Stuyven zijn WK-kater door in Roubaix? "Kan een dag vol miserie worden"

"Eén van de zwaarste wedstrijden ooit"

In zijn eigen Leuven greep Jasper Stuyven net naast een WK-medaille. Is de ontgoocheling ondertussen al verteerd? "Het was wel een lastige week. Niet alleen mentaal, maar ook fysiek was het WK één van de zwaarste wedstrijden die ik ooit reed", zegt de winnaar van Milaan-Sanremo.

"Dus ik had de voorbije dagen wel wat rust nodig. Het is ook wel goed dat nu snel Roubaix volgt, een grote koers. Dat helpt om dat WK sneller te verwerken en achter me te laten."

Over de tactiek van de Belgen is ondertussen al veel gezegd en geschreven. Stuyven staat er niet te lang meer bij stil, twee dagen voor Parijs-Roubaix. "Voor het WK zijn er heel veel artikels verschenen over hoe we moesten rijden. Die tactiek hebben we ook exact uitgevoerd."

"Nu hebben we plots dom gereden en zijn we idioten. Als je niet wint, wordt er snel een fiasco van gemaakt. Dat ergert mij."