Renners van Team Qhubeka mogen andere oorden opzoeken: "Verplichting van de UCI"

Ook vorig jaar zat het team al in vieze papieren, toen het in november ternauwernood een nieuwe hoofdsponsor vond.

“Volgens de regels van de UCI en de CPA, hebben we het team geïnformeerd over onze huidige positie, waardoor de renners elders kansen mogen zoeken indien ze die willen nastreven.”

Bij het Britse Cyclingnews reageert Team Qhubeka NextHash op het nieuws. "We zetten ons zich volledig in om onze toekomst te verzekeren en blijven hard werken, met zowel onze huidige als potentiële toekomstige partners."

Armée: "Ploeg niet rond met sponsors en moet renners inlichten"

"Als dat werk voor 30 september niet klaar is, moet de ploeg alle renners daarover inlichten. Dat is een verplichting van de UCI. Vanaf dan zijn alle renners vrij om naar een andere ploeg te gaan. Zelfs als je nog een contract voor komend jaar zou hebben."

De aankondiging zorgde niet voor paniek binnen de ploeg. Renner Sander Armée blijft dan ook rustig. ”De ploeg is gewoon nog niet rond met alle sponsors."

"Vorig jaar zat de ploeg in dezelfde situatie, maar ruim een maand later kregen de teambazen de situatie onder controle en hengelden ze een nieuwe hoofdsponsor binnen in een moeilijke corona-periode."



"Ik heb er een goed gevoel over", laat Sander Armée weten. "Ik heb er vertrouwen in dat de ploegmanager op tijd alles rond krijgt."

Gaat de Belg zelf toch op zoek naar een nieuwe ploeg? "Neen", zegt hij duidelijk. "Veel meer dan vertrouwen hebben in de ploeg kan ik nu niet doen. Ik laat de mensen die daarmee bezig zijn hun werk doen en blijf positief."