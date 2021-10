Op naar een uitgeregende Parijs-Roubaix? "Voor de beste Van der Poel is dat een speeltuin"

"Je moet al terug naar Johan Museeuw in 2002 voor een gelijkaardige editie van Parijs-Roubaix, maar ik denk vooral aan 2001 en Servais Knaven", mijmert Michel Wuyts. "Dat is de meest chaotische editie die ik becommentarieerd heb. Dat was extreem."

"In voorbeschouwingen wordt zoiets natuurlijk altijd opgeblazen en kijk je naar stroken die schijnbaar ondoenbaar zijn. Je ziet dan foto's van slippartijen tijdens de verkenningen."

"Maar uiteindelijk is het zo dat er zondag een winnaar zal zijn en dat de moedigen zullen overleven."

En toch is er aanpassingsvermogen nodig. "In het bochtenwerk valt de snelheid weg: normaal doe je dat met 40 km/u, nu met 25 à 30 km/u."

"De conclusie is dan ook dat je én kasseispecialist moet zijn én ook als crosser goed uit de voeten moet kunnen, al mag je niet uitsluiten dat iemand die nooit in het veld gereden heeft, zich toch in zijn sas voelt op de rug van de kasseien."