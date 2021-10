Michel Wuyts voor Parijs-Roubaix: "Extra Time Koers heeft Van Aert opgejut"

"Er zijn meer vraagtekens dan zekerheden voor mij", rondt Michel Wuyts zijn voorbeschouwing op Parijs-Roubaix af. Hoe komt hij tot die afsluiter en vooral waarom? Lees hier zijn prognose over het sportieve verloop. "De hamvraag is: hoeveel rek zit er nog op de mentale weerbaarheid na het WK?"

Ook onze commentator komt voor zondag in de eerste plaats bij Wout van Aert en Mathieu van der Poel terecht. "Ja, Van der Poel is debutant, maar hij werd 4e bij zijn eerste Ronde van Vlaanderen en normaal betaal je daar leergeld. Ik denk dus niet dat hij problemen zal hebben met dat aspect van debutant. Schrap dat maar." "Voor Wout van Aert is het essentieel dat het materiaal van Jumbo-Visma op punt staat. Hij heeft in Roubaix nog niet echt meegedaan in de finale en dat was mee aan het materiaal te wijten." "In 2019 (toen nog op een Bianchi) moest hij een drietal keer terugkeren en hij deed dat toen ook iets te snel. In deze koers is over je toeren gaan extra gevaarlijk." Zal Van Aert bovendien tuk zijn op revanche na het WK? "Wat Remco Evenepoel en de andere gasten in Extra Time Koers gezegd hebben, dat is diep gegaan bij Wout." "Ik zal niet zeggen dat ze hem daar wakker hebben geschud, maar het heeft hem wel opgejut. En let extra op als Van Aert aan de start staat met zo'n dranggevoel. Dan kan hij revanche nemen."

Wat Remco Evenepoel en de andere gasten in Extra Time Koers gezegd hebben, dat is diep gegaan bij Wout. Michel Wuyts

Wout van Aert donderdag tijdens de verkenning.

"Het is een gevecht om de drang naar vakantie te verdrijven"

Parijs-Roubaix volgt nu een week na het WK en niet in de gebruikelijke flow van het voorjaar. "Het is een totale ommeslag, maar vorm is vorm. Al zit ik bij de WK-gangers wel met één cruciale vraag: in welke mate speelt de decompressie al?" "Je zit met een eindeseizoensgevoel. Dat is voor velen een gevecht. Je wil dat nog een week uitstellen en die drang naar vakantie wil je verdrijven. Dat speelt hoe dan ook in de geesten." "Als zo'n renner een keer of twee tegenslag heeft, dan is de kans groot dat hij sneller dan normaal afstapt. Hoeveel rek zit er nog op de mentale weerbaarheid? Dat is de hamvraag. Bij wie is die het grootst?"

De vrees voor de overmacht van Deceuninck-Quick Step

In het voorjaar zijn de klassiekers veelal hapjes voor Deceuninck-Quick Step. Zal dat ook met deze Parijs-Roubaix in oktober het geval zijn? Michel Wuyts: "Je hebt in deze Parijs-Roubaix nog minder favorieten dan in de Ronde van Vlaanderen, waar het aantal al beperkt is. En van alle monumenten is Roubaix ook steevast de minst bezette koers." "Mijn vrees is dat de ploeg die alle klassiekers naar zijn hand wil zetten, ook nu weer met een 4-tal renners de finale zal ingaan en dan zal spelen en schuiven. De rest zal dan altijd achter de feiten aanhollen." Onze commentator verwacht veel van het viertal Yves Lampaert, Florian Sénéchal, Zdenek Stybar en Kasper Asgreen. "Dat er misschien geen uitgesproken speerpunt is? Dat mag bij de roedel wolven geen probleem zijn." "Ze kunnen gaan voor plan A, B, C of zelfs D. En iemand die de planning zou kunnen verstoren, start niet." "Kijk naar Servais Knaven in 2001, een extreme regeneditie. Hij was toen ook geen kopman in de stal van Patrick Lefevere, maar profiteerde van de aandacht voor Johan Museeuw en zijn pech."

De camion in Sep Vanmarcke

"In principe krijg je dus een strijd tussen Deceuninck-Quick Step enerzijds en anderzijds Wout van Aert, Mathieu van der Poel en zet er ook nog Jasper Stuyven bij", vervolgt Michel Wuyts. Maar het deelnemersveld bevat nog veel meer schoon volk, onder wie enkele Belgen die het WK gemist hebben zoals Greg Van Avermaet, Philippe Gilbert en Sep Vanmarcke. "Zo'n type kan Parijs-Roubaix winnen op ervaring en dankzij plaatsing. En door zo weinig mogelijk te doen. Iemand als Vanmarcke interesseert me, want hij leek me in de Vuelta uitstekend op dreef tot aan die valpartijen." "Hij is een zwaargebouwd type en dan denk ik altijd terug aan de woorden van vader André Boonen: "Roubaix is een wedstrijd voor camions: hoe langer die bollen, hoe beter die rijden.""

Michel Wuyts over...

...types die goed tegen het slechte weer kunnen: "Mads Pedersen is zo'n renner, maar ik heb nooit een gunstige wending in zijn prestaties gezien. Hij heeft er het lichaam voor en kan tegen een stoot, maar ook Stefan Küng en Peter Sagan passen in dat hokje. Het zou me verbazen mocht het er bij Sagan nu wel uitkomen na het WK, maar in deze koers moet je vrijwel nooit naar je piekvermogens. Je demarreert niet, je rijdt weg."



... Alpecin-Fenix : "Wat wordt de rol van Gianni Vermeersch? Gezien zijn crossverleden moet hem dat liggen. En hoe evolueert Jasper Philipsen op een parcours waarin hij bij de jeugd goed uit de voeten kon? Wat kan hij voorbij de grens van 200 kilometer?"

: "Wat wordt de rol van Gianni Vermeersch? Gezien zijn crossverleden moet hem dat liggen. En hoe evolueert Jasper Philipsen op een parcours waarin hij bij de jeugd goed uit de voeten kon? Wat kan hij voorbij de grens van 200 kilometer?" ... Alexander Kristoff : "Is er een grotere vrachtwagen in het peloton dan hij? En toch kan hij niet goed overweg met de kasseien."

: "Is er een grotere vrachtwagen in het peloton dan hij? En toch kan hij niet goed overweg met de kasseien." ...Jasper Stuyven: "Hij staat voor Mads Pedersen bij Trek-Segafredo en daar is opofferingsgezindheid, maar je kiest het in deze koers niet altijd. Er komen momenten waarbij men niet meer op je kan wachten en je dus je plan moet trekken. Ook het WK zal hard aangekomen zijn bij Stuyven, maar dit zijn topprofs. Dit is eigenlijk een cadeau na het WK, iets wat deze types normaal niet krijgen. Mocht je de eerste slag gemist hebben in Leuven, dan ligt er nu nog eentje."

Mads Pedersen won het WK in 2019 in helse weersomstandigheden.

Sprint tussen Van Aert en Van der Poel op de wielerpiste?

Met welke conclusie duiken we dan het weekend in? "Ik kom uit bij het blok van Deceuninck-Quick Step, want daar kun je met meerdere pionnen spelen." "Maar er zijn voor mij gewoon meer vraagtekens dan zekerheden. Dat maakt deze koers ook zo interessant." "Mocht Wout van Aert vorige zondag een schitterende dag gehad hebben, dan zou ik nu zeggen: doe maar Van Aert." "Mocht Mathieu van der Poel niet weken met zijn rug gesukkeld hebben, dan zou ik nu zeggen: doe maar Van der Poel." "In het beste geval zou je dan een herhaling van de Ronde van Vlaanderen van 2020 krijgen, waarbij ze met z'n tweeën naar de finish gaan." "En nu zelfs op een wielerpiste. Dat zou toch een schitterende afsluiter van een fascinerend seizoen zijn?"