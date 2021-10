Merci Michel: de 15 meest memorabele quotes van wielericoon Michel Wuyts

Michel Wuyts begon als wielercommentator op de motor, hij deed dat in de E3 Harelbeke van 1991. Niet veel later mocht hij voor het eerst proeven van de cabine. Samen met Mark Vanlombeek gaf hij commentaar op het WK voor beloften in Stuttgart. Zijn debuut maakte hij op de olympische wegrit van 1992 in Barcelona, gewonnen door Fabio Casartelli.

15. "En Zarrabeitia zal niet op de foto staan"

"Vandenbroucke voorbij Zarrabeitia, met de klap erover. En nu mag hij niet meer stilvallen. Ohoho. Zarrabeitia gaat niet op de foto staan. Wat een machtsontplooiing. Dan mag die stijl niet meer zo vloeiend zijn, het is nog zeer efficiënt. Frank, je moet nog blijven trekken hoor. Het is nog goed anderhalve kilometer. Vandenbroucke kijkt om en daar al het zegegebaar. Hij is der meister." Frank Vandenbroucke wint de rit naar Avila in de Vuelta van 1999

14. "Wout van Aert wint een denderende donderende etappe"

“Daar komt Trentin, opgelet voor de opkomende golf. Daar komt ook Philipsen, daar komt ook Philipsen en die kan best rap sprinten. Nu komt Ewan, nu komt Ewan los. Van Aert hier op de andere kant. Hooo, allemaal samen op een rij. Wie komt daar nu uit? Is dat Van Aert, is dat Van Aert? Is het aan 't gebeuren? Komt Viviani nog? Is het Van Aert of Viviani? Het is Van Aert die het haalt! Nummer drie is binnen. Wout van Aert wint een denderende donderende etappe. Hoe is het mogelijk. Drie stuks op tien. Wout van Aert zet ze allemaal een neus. We hebben met de klap sprinters bij. ” Wout van Aert sprint naar zijn eerste zege in de Tour (2019)

13. "Tom Boonen wint Parijs-Roubaix, halleluja"

“Flecha, Hincapie, Tom Boonen. Boonen in een uitstekende positie. Goed hoog blijven. Je niet laten ringeloren. Daar nog een tijdje blijven zitten en toch opletten dat het niet al te traag gaat. Niet te lang meer met die sprint wachten. Tom, ik zou nu versnellen als ik jou was. En hij doet dat. Hij zit nog altijd uitstekend. Hij gaat nu aan. Hij duikt binnendoor. Kan Tom Boonen hier uit de laatste bocht van Roubaix als winnaar komen? Tom Boonen kan nog versnellen. Kan hij Hincapie afhouden? Tom Boonen gaat Parijs-Roubaix winnen. Tom Boonen wint Parijs-Roubaix (Halleluja). En zorgt voor de dubbel. Na Ronde van Vlaanderen ook Parijs-Roubaix. Het is on-waar-schijnlijk. Tom Boonen wint zijn eerste Parijs-Roubaix (2005)

12. "Enfin het is Chalet Renard maar dat kan ons worst wezen"

“Wie zet aan? Pauwels. Navarro op een lengte. Die wordt derde. Een Belg wint boven op de Ventoux. Nog een goeie 150m. De Gendt trekt zich op. Pauwels komt die nog aan het wiel komt die er nog over. De Gendt weg. De Gendt, De Gendt. De Gendt wint hier op de Ventoux. De Gendt wint de etappe op de Ventoux. Enfin, het is Chalet Renard, maar dat kan ons worst wezen. De Gendt wint voor de Lotto. Hupsakee.” Thomas De Gendt wint op de Mont-Ventoux in de Tour van 2016

11. "Daar gaat Steegmans. Wat een schone zondag"

“Daar gaat Steegmans. Daar gaat Steegmans. Hij sprint de rest radicaal uit het wiel. Kan er nog iemand aan dat wiel van Gert Steegmans? Nee nee nee. Ze komen er niet meer aan. Volhouden Gert. Volhouden Gert. Volhouden Gert. Daar is de streep. Daar is de streep. Patat. Hij pakt hem. Steegmans. Dan toch. Dan toch. En wat een aanzet. Hij heeft de rest gedegradeerd en wint z'n tweede rit. Na Gent vorig jaar, hier de koninklijke op de Champs-Elysées. Wat een schone zondag.” Gert Steegmans wint op de Champs-Elysées in de Tour van 2008



10. "Ram Bam Bam! Nummer 2 voor Wout van Aert"

“Hier komen ze, hier komen ze. Wie wie wie duikt erin. Het is Boasson Hagen die aanzet. Stuyven zit uitstekend aan het wiel. Stuyven komt er nu middendoor, middenuit. Alaphilippe komt ook krachtig tevoorschijn. Alaphilippe helemaal uit evenwicht. Dan Stuyven tegen van Aert. Stuyven tegen van Aert. En wie? Van Aert wint. Van Aert wint. Ram Bam Bam Bam. Nummer twee. Nummer twee. Krioelde van de Belgen vooraan. Wat een timing. Dan moet die daar tegen Hagen, dan is die nu los. Formidabele timing. Wie nu nog twijfelt, 't is den beste. Het is de beste. Nummer twee. Alstublieft.” Wout van Aert wint rit in Lavaur in de Tour van 2020

9. "Negen bergen alleen. Schoner kun je dat niet afronden"

“Aanval opgezet op 100km van de streep, solo op 50km van de streep. Negen bergen alleen. De Belgische kampioen wint de Ronde van Vlaanderen. Iedereen wist wat hen te doen stond, Gilbert volgen. Ze zijn er niet in geslaagd. Dan moet je het luid van de daken schreeuwen. Philippe Gilbert anno 2017 wint oververdiend de Ronde van Vlaanderen. Het is tientallen jaren geleden dat we nog zo’n uniek nummer gezien hebben. Voila, schoner kun je dat niet afronden. De erelijst nog wat meer in verf gezet. Amai.” Philippe Gilbert wint de Ronde van Vlaanderen van 2017

8. "Van Petegem is top, Van Petegem hoort tot de legende"

“Een sprint tussen Van Petegem en Pieri. Van Petegem wint de sprint. En haalt een historische dubbel. Van Petegem is top, Van Petegem hoort tot de legende. Wat een ontknoping.” Peter van Petegem wint Parijs-Roubaix in 2003



7. "Het is, het is, het is? Ik weet het nie!"

“Van Aert erop en erover. De tweestrijd. De tweestrijd. Wie houdt het langste vol. Is het Van der Poel of is het Van Aert? Het is, het is? Ik weet het niet. Ze zijn aan elkaar gewaagd. Daar is het Van der Poel, daar is het Van der Poel. Het is Van der Poel die de Ronde van Vlaanderen 2020 wint. Mathieu van der Poel wint de koers die hij nodig heeft om zijn seizoen glorierijk te maken.” Mathieu van der Poel wint de Ronde van Vlaanderen in 2020

6. "Van der Poel op en over God en klein pierke"

"Alaphilippe kijkt en weet dat hij eraan komt. Van der Poel komt, Van der Poel komt wel en komt er jandorie ook nog uit. Gaat hij de Amstel Gold Race winnen? Het is toch niet waar? Het is toch niet waar? Het is wel waar. Het is Van der Poel die de Amstel Gold Race wint vanuit een verloren positie. Mannekes mannekes mannekes. Op en over God en klein pierke.”

Mathieu van der Poel wint de Amstel Gold Race in 2019.

5. "Delirium! Delirium! Delirium!"

“Komt Van Avermaet nog over Stybar, komt Van Avermaet er nog over? Van Avermaet het moet, het moet. Het is Van Avermaet. Van Avermaet. Delirium. Delirium. Delirium. Van Avermaet met overmacht.” Greg Van Avermaet wint Parijs-Roubaix van 2017

4. "Je rijdt ze allemaal naar de vaantjes. Viva De Gendt !"

“Het zit er aan te komen. Ik ga er bij staan, ik ga er bij staan. Ik heb wel geen pet bij, maar ik doe ze af. En die andere tien ook. Hij gaat het jandorie waarmaken. Dit is een onwaarschijnlijk kabinetstuk. Dit is vrijwel onuitgegeven. Je gaat weg van bij de start, 200km in het offensief. Je rijdt ze allemaal naar de vaantjes. En je maakt het af, ondanks de opkomst van wereldtalent. Viva De Gendt. " Thomas De Gendt wint rit 8 in de Tour van 2019

3. "Heel die carrière samenpersen in die ene versnelling"

“Heel die carrière nu samenpersen, in die ene versnelling, in die ene explosie. Gianetti zet aan, Johan Musseuw reageert. Wie is de sterkste, Gianetti of Museeuw? Museeuw wordt wereldkampioen, Museeuw wordt wereldkampioen. Onvoorstelbaar." Museeuw wordt wereldkampioen in Lugano 1996



2. "Van Avermaet pakt goud aan de Copacabana"

“En aanzetten, en aanzetten. Vollenbak doorgaan. Alles uit het lijf sprinten. Geven, jassen, vlassen. En olympisch goud. Olympisch goud voor Greg Van Avermaet. Voila. Bekroning van een super carrière. Van Avermaet pakt goud aan de Copacabana. Yes. Onvoorstelbaar. Onvoorstelbaar.” Greg Van Avermaet pakt olympisch goud in Rio 2016

1. "Tommeke, Tommeke, Tommeke. Wat doe je nu?"

“Tom Boonen komt eruit. Tom Boonen pakt nu over. Tom Boonen over Valverde. Tommeke Tommeke Tommeke, wat doe je nu. Tom Boonen gaat wereldkampioen worden. Tom Boonen gaat wereldkampioen worden. Tom Boonen op één, Tom Boonen op één. Tom Boonen is wereldkampioen. Niet te geloven, Tom Boonen is wereldkampioen. Vijftig meter op kop en het is genoeg.” Tom Boonen wordt wereldkampioen in Madrid in 2005

