Leye na desastreuze avond: "Spelers hebben nood aan iemand waar ze bang van zijn"

Leye na desastreuze avond: "Spelersgroep heeft nood aan iemand waar ze bang van zijn"

"Of ik dan nog de juiste man ben voor deze club? Daar ben ik zeker van. Ik heb hier nog steeds heel veel zin in, maar ik had mijn team graag beter zien spelen zonder een tussenkomst van de fans. Hun gedrag was compleet verkeerd, maar mijn team is wel daarna pas beter gaan voetballen."



Aan de rust kon Leye niet al te veel meer bijsturen: "Het had geen zin om nog over voetbal te praten, er zit twijfel en angst in dit team. Ik herhaal mezelf, ik vind het erg jammer dat we pas na de tussenkomst van de fans een reactie getoond hebben."