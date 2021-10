Clement: "We groeien nog op alle vlakken: fysiek, technisch, tactisch en mentaal"

Volgens Philippe Clement waren de sterke prestaties van Club tegen PSG en Leipzig geen toeval. "We zijn op alle vlakken nog aan het groeien."

"Om te beginnen fysiek. Vandaag kreeg ik nog de statistieken van de HITS (high intensity sprints) van de voorbije 3e jaar en die waren nog nooit zo goed."

"Ook op technisch en tactisch vlak maken we stappen en zeker ook op mentaal vlak. In de voorbije 2 matchen in de Champions League begonnen we telkens goed, maar slikten we wel een goal. Een paar jaar geleden waren een paar spelers dan een tijdje weg geweest, nu reageerde iedereen wel direct."

"Nu is het belangrijk dat we dat niveau ook meenemen naar de competitie. Dat is de volgende uitdaging."