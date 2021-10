Campenaerts mag uitkijken naar nieuwe ploeg: "Mijn telefoon staat niet stil"

De renners van Qhubeka hebben te horen gekregen dat ze op zoek mogen naar een nieuwe ploeg, omdat het voortbestaan van het Zuid-Afrikaanse WorldTour-team onzeker is. Victor Campenaerts heeft alvast niet te klagen over interesse van andere ploegen.

Victor Campenaerts viel niet uit de lucht toen het nieuws naar buiten kwam over Qhubeka. "We wisten het al een tijdje. Het is niet leuk, want je bouwt toch iets op bij een team." "Maar ik ben in een situatie dat dit nog meevalt. Mijn gsm staat niet stil met interesse van andere ploegen. Ik heb nog geen beslissing genomen, maar er zijn al enkele goeie gesprekken geweest." "Voor andere renners zal dit een stuk lastiger zijn om op dit moment van het jaar nog te moeten verkassen. Om nog maar te zwijgen van het personeel, toch een markt die vrij verzadigd is."

Ik heb al enkele goeie gesprekken gehad met andere ploegen. Victor Campenaerts

Het geval-Armée: "Hopen dat de ploeg blijft bestaan"

Een van de renners die in een lastig parket zitten, is Sander Armée. "Voor hem wordt het lastig", zegt Campenaerts. "Hij heeft een pechseizoen gehad, met eerst die zware val in Parijs-Nice en daarna een nog zwaardere val in de Vuelta." "Sander moet hopen dat de ploeg blijft bestaan, wat nog altijd een mogelijkheid is." Armée heeft er zelf alvast goeie hoop op. "De ploeg is gewoon nog niet rond met alle sponsors. Omdat dat nog niet voor 30 september gelukt is, verplichten de UCI en de rennersvakbond om alle renners de mogelijkheid te geven om uit te kijken naar een andere ploeg. Hopelijk komt het de komende weken nog in orde."

Zijn eerste Roubaix: "Een ontdekkingstocht"