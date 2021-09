Van der Poel: "Hoop dat er nog paar procentjes zijn bijgekomen na WK"

Mathieu van der Poel en zijn ploegmaats van Alpecin-Fenix hebben donderdag het parcours verkend tot aan het Bos van Wallers. "De kasseien waren droog, op één kleine strook na die er modderig bij lag", stelde Van der Poel vast.



Zondag wordt wel regen voorspeld. "Dat zou ik wel cool vinden, om eens een natte Roubaix te rijden", komt de veldrijder in Van der Poel naar boven. "Al weet ik niet of ik als crosser een voordeel heb wanneer het modderig is. Je rijdt ook in peloton, er kan zoveel gebeuren. Je hebt niet altijd alles zelf in de hand."



"Het wordt zaak om op de kasseistroken uit de problemen te blijven, want als je in het peloton zit en er wordt voor je gevallen, dan is het vaak moeilijk om zelf een val te ontwijken. Maar als je dat kunt vermijden, dan sta je toch al ver."



"Ik kijk al lang uit naar Parijs-Roubaix. Ik ben blij dat het zondag eindelijk zover is. Ik denk dat er veel mogelijk is."



"Mijn rug is nog niet 100 procent, maar ik heb er geen last meer van op de fiets. Op het WK was ik redelijk oké en ik hoop dat er voor Roubaix nog een paar procentjes zijn bijgekomen. Hopelijk ben ik dan klaar om zondag mijn wegseizoen op een mooie manier af te sluiten."