Van Aert: "Remco was het eens met de tactiek, raar om nu 180 graden te draaien"

Van Aert had vanochtend al enkele tweets geliket en houdt zich ook voor de camera niet in. "De uitleg van Remco heeft me wel gestoord", zei hij. "We zijn als een ploeg naar het WK getrokken. Ik wil wel een pluim geven aan de bondscoach, hoe hij dat heeft gedaan."

"Hij is, volgens mij, vanaf het begin voor iedereen heel duidelijk geweest. Ik had wel verwacht dat er kritiek zou komen omdat we niet gewonnen hebben. Alleen dan zou alles perfect geweest zijn en anders zou er altijd kritiek zijn. Dat kan ik er best bijnemen, maar van iemand binnen de ploeg vind ik het niet verstandig om nog olie op het vuur te gooien."

"Ik denk dat Remco in Extra Time koers veel meer verteld heeft dan hij in de teammeeting gezegd heeft."

Kaatst Van Aert de bal dan terug? "Volgens mij waren er nooit problemen en is het wel heel makkelijk om achteraf zo te praten. Ik denk dat hij diegene is geweest die akkoord is gegaan met de tactiek, die akkoord is gegaan met de selectie. Hij heeft weken aan een stuk verkondigd hoe hij ernaar uitkeek dus ik vind het heel raar om nu 180 graden te draaien."

Had Van Aert in de aanloop naar het WK dan ook al iets gevoeld vanwege Evenepoel? Kon hij dat voor de pers niet uitspreken? "Ja, ik kon moeilijk anders", zei hij veelbetekenend.