Uw gids voor Parijs-Roubaix voor de vrouwen: parcours, deelnemers en livestream

Normaal zou de primeur voor eind vorig jaar geweest zijn, maar in de hertekende najaarskalender gooide corona alsnog roet in het eten. Voor zaterdag staan alle lichten op groen.

Door corona moeten we af en toe goochelen met de datums, maar bij deze koers is er geen geschiedenis.

Het parcours:

Na 29,2 kilometer dokkeren over kasseien bereiken de vrouwen de Vélodrome in Roubaix.

Om 13.35 u weerklinkt het startschot in Denain (en dus niet in Compiègne zoals bij de mannen) voor een totaalpakket van 116,4 kilometer.

Bekijk het volledige traject:

De deelnemerslijst:

Aangezien er geen referentiepunten uit vorige edities zijn, is het moeilijk in te schatten wie de status van topfavoriete mag torsen.

Met de Belgische inbreng zit het alvast snor: Lotte Kopecky kwam op het WK van vorige zaterdag tekort, maar dit terrein moet spek voor haar bek zijn. Dat geldt ook voor Jolien D'hoore, die op de piste van Roubaix meteen ook afzwaait als profrenster. Kan ze er haar kennis van de piste nog sluw hanteren?

D'hoore is een van de 6 rensters bij topteam SD Worx. Ploegmate Chantal van den Broek-Blaak is als hardrijdster een van de vrouwen die wat meer gewicht in de schaal kunnen werpen, landgenotes Amy Pieters en Lonneke Uneken zullen tuk zijn op een knalprestatie en Christine Majerus kan haar bagage als veldrijdster aanspreken.

Na de teleurstellende kampioenschappen hebben de Nederlandse vrouwen hun oranje uitrusting weer in de kast gelaten, maar in de truien van hun merkenteams zullen ze uiteraard weer een hoofdrol proberen te vertolken.

Marianne Vos is als alleskunner sowieso een van de dames die het beeld zullen kleuren, wereldkampioene tijdrijden Ellen van Dijk heeft ook de capaciteiten om uit te blinken op de Noord-Franse stenen en Annemiek van Vleuten heeft jaren gewacht op een kans in dit monument.

Zo fors de ontgoocheling was bij Nederland in Leuven, zo immens was de vreugde in het Italiaanse kamp. Elisa Balsamo koerst voor het eerst in de regenboogtrui, landgenotes Elena Cecchini en Elisa Longo Borghini zijn nu haar concurrentes.

Het deelnemersveld wordt afgeroomd met de klassieke namen die in elke klassieker een rol vertolken: Cecilie Uttrup Ludwig, Katarzyna Niewiadoma, Marta Bastianelli, Marlen Reusser, Lorena Wiebes, Lisa Brennauer, Emma Norsgaard en Lizzie Deignan.