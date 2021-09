Tour Down Under vindt opnieuw niet plaats

De Tour Down Under mag normaal gezien het WorldTour-seizoen openen in januari. Dit jaar lukte dat niet en ook in 2022 gaat de wedstrijd niet door.

"De ronde kan niet doorgaan vanwege internationale reisbeperkingen en daarmee samenhangende quarantainemaatregelen voor internationale teams die naar Australië zouden komen", aldus de organisatie in een mededeling.

In plaats van de Tour Down Under vindt eind januari wel een wielerfestival plaats, vooral bedoeld voor Australische renners.

De Australiër Richie Porte won begin 2020 de voorlopig laatste editie van de Tour Down Under.