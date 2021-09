Titelverdediger Gilbert: "Rugnummer 1 is eer, maar ik wil plezier beleven"

Op 14 april 2019 won Philippe Gilbert de laatste editie van Parijs-Roubaix. Hij ging vandaag 85 kilometer kasseien verkennen met zijn ploegmaats van Lotto-Soudal. "Het was een nuttige rit. Nu hebben we gezien hoe glad de kasseien zijn wanneer het nat is."

"Het kan zondag een chaotische race worden. Ik heb hier al vier keer gereden, maar nog nooit in deze omstandigheden. Het is allesbehalve tof. Het weer kan nog veranderen tegen zondag. Daar duim ik voor."

"De renner die vooraan zit, zal niet diegene zijn die het snelst rijdt, maar diegene die op zijn fiets blijft zitten."

"De wind zal normaal ook in de rug zitten, dus ik weet niet eens of er een ontsnapping komt. De koers kan al ontploffen op de eerste kasseistrook."

Gilbert ziet zichzelf ondanks zijn rugnummer niet als een van de favorieten. "Dat is een eer, maar ik start hier gewoon om te proberen plezier te beleven. Deze race kan altijd verrassingen opleveren, maar ik denk niet dat wij hier de favoriet zijn."

Deze herfsteditie na het WK zorgt ook voor meer onzekerheid. "De vorm van de renners is moeilijk in te schatten. Chapeau voor elke renner die me nu kan zeggen dat hij zondag in de top 5 kan eindigen. Het is het einde van een lang seizoen, iedereen is moe. Ik denk niet dat de WK-renners in het nadeel zijn, integendeel."