Pro League over nieuws Operatie Zero: "Hopelijk doet gerecht snel zijn werk"

De Pro League hield woensdagavond een spoedvergadering nadat er via de pers nieuwe elementen over het onderzoek naar buiten gekomen waren. "De onthullingen waarvan op dit ogenblik sprake, zijn elementen uit een gerechtelijk onderzoek dat nog niet is afgesloten. Dat maakt het voor ons voorlopig onmogelijk om uitspraken te doen", reageerde de Pro League op informatie uit de media over "Operatie Zero".

"Wij hopen dat het gerecht nu snel zijn werk doet, opdat er voor alle betrokken partijen snel duidelijkheid komt."

"Op individuele cases zullen we niet ingaan, maar we benadrukken dat we elke daad die de integriteit van het voetbal in gevaar brengt, afkeuren. Sinds de uitbraak van de zaak zijn we samen met verschillende stakeholders zoals de KBVB en de betreffende overheidsdiensten, dan ook verschillende maatregelen aan het nemen om het Belgisch profvoetbal transparanter en controleerbaar te maken."

"Het is een van de belangrijkste opdrachten van de Pro League om blijvend in te zetten op initiatieven die good governance in onze sport verzekeren en verbeteren."