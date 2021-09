Pelé verlaat het ziekenhuis, maar moet wel nog chemotherapie ondergaan

Pelé werd eind vorige maand opgenomen in het Albert Einstein-ziekenhuis in São Paulo. Bij de Braziliaanse voetbalheld werd een tumor in zijn dikke darm ontdekt bij een routineonderzoek.



Die tumor is intussen verwijderd en Pelé was genoeg aangesterkt om het ziekenhuis te mogen verlaten. "Hij zal thuis voort herstellen en behandeld worden," liet zijn dochter Kely gisteren al weten.