Olympisch zwemkampioen pleit schuldig na bestorming Capitool

Op 6 januari drongen fervente aanhangers van Donald Trump het Capitool binnen. Klete Keller was erbij. Dat is te zien op videobeelden van de bestorming.

Keller ontkende de feiten niet in de rechtbank. De voormalige topzwemmer uit Las Vegas had in het Capitool democratische politici uitgescholden en bevelen van de politie genegeerd.

Bij de bestorming van het Amerikaanse parlement vielen 5 doden. Keller gebruikte geen geweld, maar riskeert wel een celstraf van 21 tot 27 maanden voor zijn daden.