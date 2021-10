Koers in oktober: Alaphilippe rijdt nog 1 keer, Tour-tenoren en Evenepoel in Italië

Bijna valt het doek over het wielerjaar 2021, maar er staat nog heel wat lekkers op het najaarsmenu in oktober. Wereldkampioen Alaphilippe tekent present in de Ronde van Lombardije. Roglic en Pogacar kruisen elkaar in een rist Italiaanse najaarskoersen. Een overzicht van de laatste wielerafspraken van het jaar.