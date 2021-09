Koeman slaakt diepe zucht: "Neen, de Champions League gaan we niet winnen"

Van kwaad naar erger. Barcelona speelt momenteel met het leven van trainer Ronald Koeman. De Nederlander wordt met de vinger gewezen voor de crisis van de Catalaanse club. Ook in de Champions League blijft Barcelona op de dool. "Neen, de Beker met de Grote Oren gaan we niet winnen", slaakte Koeman een diepe zucht.

"Een harde nederlaag". Dat was de conclusie van Barcelona-trainer Ronald Koeman na het pijnlijke verlies in de Champions League tegen Benfica (3-0) gisteren.

De Catalaanse club heeft na twee groepsduels nog steeds geen punten kunnen sprokkelen. Ook de thuiswedstrijd tegen Bayern München ging eerder deze maand kansloos verloren met 0-3. "Neen, de Champions League gaan we niet winnen", slaakte de Nederlandse trainer een zucht.

Als de mensen binnen de club de situatie niet erkennen, heb ik een probleem Ronald Koeman

Over zijn eigen, wankele positie bij Barcelona wilde Koeman liever niet praten. "Als de mensen binnen de club de situatie niet erkennen, heb ik een probleem."

"We leven in een wereld waarin er geen vertrouwen is. Als je verliest ben je de boeman, als je wint ben je de held. Het is allemaal erg opportunistisch."



Barcelona ging gisteren met 3-0 de boot in tegen het Benfica van Jan Vertonghen.

"We hebben voorin niet meer de klasse om het verschil te maken"

Toch benadrukte de Nederlander dat hij nog steeds vertrouwen heeft in zijn ploeg. "Ook in deze wedstrijd heb ik gezien dat we over een lange periode heel goed voetbal kunnen spelen."

"We verdedigen slecht bij die eerste goal, maar daarna heb ik een heel goed Barcelona gezien. Tot de 2-0 hebben we goed voetbal op de mat gelegd."

"We kregen vier grote kansen, maar als je het leer dan niet over de doellijn krijgt, weet je dat je het deksel op de neus krijgt. En zo geschiedde."

We zijn Barcelona en hebben niet eens een rechtsbuiten in de selectie ... Ronald Koeman