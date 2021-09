Inter moet recordverlies van 245,6 miljoen euro in de boeken schrijven

Volgens Calcio e Finanza, een website die gespecialiseerd is in sport en financiën, is het verlies het grootste dat ooit door een club uit de Serie A is geleden.



Inter schrijft het tekort toe aan de "uitzonderlijke situatie door corona" en de "daaropvolgende sluiting van de stadions". Inter haalde 364,7 miljoen euro binnen aan inkomsten, maar de pandemie zorgde toch voor een recordverlies.



Het huidige seizoen "vertoont echter al veelbelovende tekenen van herstel", dankzij de gedeeltelijke heropening van de stadions, de transfers die deze zomer zijn verricht (Romelu Lukaku trok voor 115 miljoen euro naar Chelsea) en de ondertekening van nieuwe contracten met mondiale sponsors.



Meer topclubs uit Italië hebben grote verliezen over het afgelopen seizoen gemeld. Bij Juventus, de onttroonde kampioen, ging het om bijna 210 miljoen euro.