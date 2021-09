Iljo Keisse ploegleider bij Deceuninck-Quick Step? "Daar is al over gesproken"

Een toekomst als ploegleider lonkt wellicht voor Iljo Keisse

"Ik doe nog een jaar voort als wielrenner, maar dan houd ik er definitief mee op. De kans bestaat dat ik dan ploegleider word. Daar is al over gesproken met de ploeg."

Dat Keisse de leidersmicroben al te pakken heeft, is duidelijk: "Ik heb tijdens het WK even met mijn gsm in mijn handen gezeten om Sven Vanthourenhout een bericht te sturen over het verloop van de koers. Uiteindelijk heb ik dat niet gedaan, maar ik zat klaar."