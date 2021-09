Britse Joscelin Lowden stelt werelduurrecord bij de vrouwen scherper

Joscelin Lowden verbeterde het vorige record van de Italiaanse Victoria Bussi met 398 meter. Bussi haalde een afstand van 48,007 kilometer op 13 september 2018 in Aguascalientes, Mexico.



De 33-jarige Britse werd vorige week nog 8e op het wereldkampioenschap tijdrijden in Brugge. "Ik ben opgelucht", reageert ze. "Ik had heel veel twijfels, maar blijkbaar heb ik het niet zo slecht gedaan."



Het werelduurrecord bij de mannen is in handen van Victor Campenaerts. Hij legde op 16 april 2019 in Aguascalientes, Mexico, 55,089 kilometer af in een uur tijd.



"Ik wilde graag tonen dat er in het vrouwenwielrennen ook op hoog niveau gepresteerd wordt", aldus Lowden.