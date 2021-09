Adrie van der Poel waarschuwt voor druk op jonge renners: "Waar zijn we mee bezig?"

Van der Poel: "Remco is Remco en Uijtdebroeks is Uijtdebroeks"

In Extra Time Koers toonde Adrie van der Poel bewondering voor de vechtlust van Cian Uijtdebroeks, die op het WK bij de junioren af te rekenen kreeg met pech. Al snel werd de vergelijking met Remco Evenepoel gemaakt. Maar dat kon Adrie van der Poel niet echt smaken. "Het is misschien typisch Belgisch om renners te vergelijken. Ik houd daar niet zo van. Remco is Remco en Uijtdebroeks is Uijtdebroeks", zegt Van der Poel.

Als Remco niet wint in Lombardije, is dat toch ook oké. Hij is 21 jaar. Wat willen we nou?

Van der Poel vindt ook dat er te veel druk wordt gelegd op de schouders van Evenepoel.

"Er wordt hem gevraagd of hij revanche wil nemen in de Ronde van Lombardije (na zijn zware val van vorig jaar). Maar welke revanche? Het is een koers als een ander."

"Wint Remco in Lombardije, is het oké. Wint hij niet, dan is dat toch ook oké. Remco is 21 jaar. Wat willen we nou?"