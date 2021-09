Sporza Retro: glijden, vallen en winnen in natte edities van Parijs-Roubaix

2002: Museeuw triomfeert in modder, jonge Boonen 3e

Bijna 20 jaar geleden was de laatste natte Parijs-Roubaix. In een heroïsche editie blijven enkel de sterke beren overeind. Johan Museeuw rondt een monstersolo af op de wielerpiste en leert zijn "opvolger" kennen. Een jonge Tom Boonen charmeert als neoprof. Hij ziet zijn kopman George Hincapie van pure vermoeidheid in de gracht glijden en eindigt zelf als derde en mag mee op het podium met Museeuw en Steffen Wesemann.

2001: Knaven wint dankzij ploegenspel van Domo-Farm Frites

In 2001 had de regen de meeste kasseistroken bedolven onder een laagje modder en dat had gevolgen: glijpartijen en valpartijen bij de vleet. Domo-Farm Frites met kopman Johan Museeuw domineerde en de Nederlander Servais Knaven rondde het ploegenspel perfect af.

1998: Zware val Museeuw, ploegmaat Ballerini juicht

Het hoeft niet veel te regenen om de kasseistroken van Parijs-Roubaix gevaarlijk glad te maken, dat bewijst de editie van 1998. Johan Museeuw komt in het Bos van Wallers-Arenberg zwaar ten val en breekt zijn knieschijf. Vroege vluchter Tom Steels glijdt ook onderuit. "Voor de wedstrijd hingen er al pleisters op mijn ellebogen en heupen, omdat je 50 procent kans hebt om te vallen", zei Steels daarover in De Tribune. Uiteindelijk schudt Franco Ballerini de laatste vroege vluchter, Ludo Dierckxsens, van zich af in een triomftocht naar de wielerpiste in Roubaix.

1994: "Vrouwenfiets" van Museeuw faalt, Tchmil wint

Aan de editie van 1994 zal Johan Museeuw geen goeie herinneringen hebben. De kasseien liggen er nat en modderig bij en Museeuw zal in zijn jacht op een beresterke Andrei Tchmil botsen op zijn limieten en die van zijn innovatieve Bianchi-fiets. Meer dan één keer worden de kasseistroken versperd door vastgereden motoren en gevallen renners. Daar trok Tchmil zich niets van aan op weg naar winst.

1987: Slagveld op kasseien, Eric Vanderaerden is sterkste Belg

Ook in 1987 veroorzaakt een beetje neerslag een ware ravage op de kasseien van Parijs-Roubaix. Onder meer Rudy Dhaenens wordt keer op keer verrast door de gladheid van de kasseien, maar hij mag wel sprinten voor de zege. Voor de fabrieken van sponsor La Redoute en niet op de wielerpiste is wijlen Dhaenens, die later in 1990 wereldkampioen wordt, niet opgewassen tegen Eric Vanderaerden.

1985: Veldrijder Marc Madiot is sterk en slim in de modder

Een natte hel in 1985 maakt van Parijs-Roubaix een lijdensweg voor alle renners. Eric Vanderaerden, topfavoriet nadat hij de week daarvoor in helse weersomstandigheden de Ronde van Vlaanderen had gewonnen, stak zijn hand uit naar de zege, maar kreeg een klop van de hamer. Uiteindelijk maakt Marc Madiot, sinds 1997 ploegleider van Groupama-FDJ en zijn voorlopers, gebruik van zijn veldritervaring om uit een kopgroep weg te rijden in de modder.

Uitsmijter: Lars Boom wint natte kasseienrit in Tour 2014

Sinds 2002 was er geen natte editie meer van Parijs-Roubaix, maar in 2014 moest het peloton in de Tour wél een kasseienrit in de regen afwerken. Vincenzo Nibali maakte indruk in de gele trui, Lars Boom won de etappe.