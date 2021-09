Slechts 25 ziekenhuisopnames tijdens Olympische Spelen

Tokio was een versterkte burcht tijdens de Olympische Spelen. Alleen olympische delegaties en reporters kregen toegang tot het land. Zij mochten zich enkel in de olympische bubbel verplaatsen, mondmaskers waren verplicht en coronatesten dagelijkse kost. En de Japanse sportliefhebbers moesten net als u de wedstrijden op een afstand volgen.



Die aanpak heeft gewerkt. Toshiro Muto, de voorzitter van het organisatiecomité, laat nu weten dat slechts 25 personen in het ziekenhuis beland zijn met het coronavirus. 5 daarvan zouden uit het buitenland komen.

Volgens NHK, de openbare omroep van Japan, zijn er tijdens de Olympische en Paralympische Spelen in totaal 863 positieve gevallen gemeld.

Klein bier in vergelijking met andere cijfers in Japan. Eind augustus was er sprake van 25.000 infecties per dag.