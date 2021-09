Sambi Lokonga ziet concurrent Granit Xhaka uitvallen met zware knieblessure

Arsenal maakte het nieuws over de blessure van Xhaka woensdag bekend. Naar verwachting zal hij tot drie maanden buiten strijd zijn, een operatie is evenwel niet nodig. Een stevige domper voor de Zwitser, die na een goed EK afgelopen zomer opnieuw wat krediet had opgebouwd in Londen.

Xhaka werd afgelopen weekend in de Premier League-wedstrijd tegen Tottenham Hotspur geblesseerd gewisseld na een duel met Lucas Moura. Zijn langdurige blessure betekent dat de 29-jarige middenvelder ook de belangrijke WK-kwalificatiewedstrijden met Zwitserland zal missen in oktober en november.

De blessure van Xhaka zorgt mogelijk wel voor meer speelkansen voor Albert Sambi Lokonga. De 21-jarige Belg, afgelopen zomer overgekomen van Anderlecht, begon goed aan het seizoen in Londen maar zag de laatste twee wedstrijden centraal op het middenveld Xhaka opnieuw de voorkeur krijgen.