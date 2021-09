Remco Evenepoel zal de Sormano opzoeken: "Om de pagina om te draaien"

Remco Evenepoel rijdt in de laatste weken van dit seizoen normaal nog 3 koersen. Op zaterdag 9 oktober is de Ronde van Lombardije zijn afsluiter, de klassieker waar hij vorig jaar vreselijk ten val kwam. "Ik ga de plek bezoeken", vertelt hij over de linke afdaling die deze keer niet in de route is opgenomen.