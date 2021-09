Jolien D'hoore verkent "opgekuiste" kasseien: "Ik voel me net op tijd in orde"

Van een modderbad in Noord-Frankrijk was vandaag (nog) geen sprake voor Jolien D'hoore en haar ploeggenotes van SD Worx. "Het viel goed mee", vertelde ze na de verkenningstocht.

"Ik had veel erger verwacht na de regen van de afgelopen dagen. Alles viel goed mee, alles lag er al bij al mooi bij. De stroken die wij gedaan hebben na het Bos van Wallers (die strook ligt niet op het parcours van de vrouwen), waren mooi opgekuist."

Na de tocht van 100 kilometer zal D'hoore nu vooral rusten tot zaterdag, de dag van de afspraak. Meteen ook de laatste afspraak in haar profcarrière.

"Je denkt nu bij alles aan de laatste keer: de lange training, de massage, ... Het is speciaal, maar dit is wel het mooiste einde, omdat het de eerste Roubaix voor vrouwen is. We gaan geschiedenis schrijven. En elke Belg is met een kassei geboren, hé."

Wat zijn de ambities dan voor zaterdag? "Dat is moeilijk te zeggen. In onze ploeg kunnen we met z'n zessen de finale rijden. Dan hangt het af van pech en we moeten het koersverloop afwachten. Dat kunnen we niet voorspellen, want het is onze eerste keer."

"Voor mezelf hoop ik op een klein groepje op de piste", zegt D'hoore, die natuurlijk thuis is op de baan. "Ja, het is een mooie aankomst, maar de piste is lang en dat valt wel tegen na zo'n koers."