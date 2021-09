FIFA en Roberto Martinez willen aandacht voor mentaal welzijn: "Nu is het moment"

Mentaal welzijn in de sport staat hoog op de agenda sinds de uitspraken van onder meer Naomi Osaka, Simone Biles en in ons land sinds de stap terug van Craig Bellamy als assistent van Vincent Kompany bij Anderlecht.

Roberto Martinez wil een voortrekker zijn om mentaal welzijn bespreekbaar te maken. "Het is een goed moment om te begrijpen dat achter de voetballer, zakenman of arbeider, een mens schuilgaat. En die mens zal dezelfde problemen hebben als ieder ander mens."

De bondscoach van België geeft aan dat hijzelf in een tijd speelde waarin het als voetballer uit den boze was enige vorm van "zwakte" te tonen. Gelukkig is dat aan het veranderen.

"Wie je ook bent, het wordt moeilijker als je verbergt dat er iets mis is. Het is bijna een sneeuwbaleffect, en het probleem wordt groter. Uiteindelijk heeft het niet alleen invloed op je prestaties, wat waarschijnlijk het eerste is wat je kunt zien, maar nog belangrijker is het geluk van jezelf en de mensen van wie je houdt."

"Ik vind dat geestelijke gezondheid een thema is waar we allemaal mee te maken hebben. We moeten ons er allemaal van bewust zijn en de moed hebben om onze mond open te doen en hulp te zoeken, zodat we in staat zijn om onder druk te werken, maar nog steeds plezier hebben in wat we doen."