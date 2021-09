Ex-Anderlecht verdediger Vranjes aangeklaagd voor controversiële tatoeage

De aanklacht van de UEFA maakte deel uit van een lange lijst die opgesteld werd na de eerste rondes van de Europese clubcompetities. Veel details werden er niet gegeven, maar de klacht zou dateren van de wedstrijd tussen AEK Athene en Velez in de Conference League vorige maand.



Vranjes draagt op zijn rechterbovenarm een tatoeage van de Servische fascistische rebellenleider Momcilo Djujic. Al enkele jaren geleden kwam de tattoo van Vranjes aan het licht, maar dat bleef toen zonder gevolg. Tot nu dus.

Het is de zoveelste keer dat de Bosnische verdediger in opspraak komt. In 2018 werd hij nog met grote trom binnengehaald op Anderlecht door toenmalig sportief directeur Luc Devroe. Maar al snel bleek de transfer een kat in een zak.

Vranjes blonk uit in wilde tackles en provocerend gedrag. Eind 2018 werd hij door Bosnische voetbalbond op het matje geroepen na enkele opruiende Instagram-posts en begin 2019 werd er een onderzoek gestart omdat hij een Servische zangeres met de dood zou hebben bedreigd.

In Brussel liep de carrière van Vranjes dan ook al snel op een dood spoor. Na enkele uitleenbeurten keerde hij afgelopen zomer definitief terug naar zijn ex-club AEK Athene. In 18 wedstrijden voor Anderlecht pakte Vranjes 2 keer rood.