Evenepoel had "twijfelachtige nacht" na teammeeting: "Gevraagd of ik kans zou krijgen"

"Ik kende mijn job, ik moest overal meespringen"

Evenepoel reed zondag een berekoers in dienst van de Belgische ploeg. Of de Belg een superdag had, maakte hij in de ja-neevragen aan het begin van de uitzending meteen duidelijk. Op de vraag of hij zelf wereldkampioen had kunnen worden, volgde een duidelijke "ja".

Was hij na Alaphilippe de beste man in koers, vroeg Ruben Van Gucht zich af? "Dat is moeilijk te zeggen", volgens Evenepoel. "Ik wist op voorhand mijn job en ik moest gewoon overal meespringen."



Die tactiek kon op weinig begrip rekenen aan tafel. "Remco moest de finale rijden, niet op 180 km van de finish meespringen", stelde Dirk De Wolf. "Hij had heel ver kunnen geraken."

Adrie van der Poel stemde in: "Wat Remco deed, was iemand anders zijn taak. Als Remco gespaard was, dan had dat druk weggenomen bij Van Aert en was er meer mogelijk."