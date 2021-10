Anderlecht vangt bot in hoger beroep: Kouamé is geschorst tegen Club Brugge

Anderlecht kan zondag niet rekenen op Christian Kouamé in de topper tegen Club Brugge. De Ivoriaanse spits blijft ook na hoger beroep van RSCA geschorst na zijn rode kaart tegen KV Oostende.

Kouamé werd in de wedstrijd tegen Oostende vlak na de rust uitgesloten, na een fout op Jäkel. Na tussenkomst van de VAR trok scheidsrechter Lothar D'Hondt een rode kaart. Kouamé kreeg een schorsing van twee speeldagen, waarvan één voorwaardelijk, voor de fout. Een strafmaat waar Anderlecht niet mee akkoord ging, het ging dan ook in beroep. Op de zitting van vandaag werd de strafmaat niet aangepast. Kouamé blijft één wedstrijd effectief geschorst en mist daardoor de wedstrijd van komende zondag tegen Club Brugge. Hij moet ook een boete van 1.500 euro betalen.

Ook in Extra Time was er discussie over het rood van Kouamé: