Anderlecht gaat in beroep tegen schorsing Kouamé, die mogelijk topper tegen Club mist

Anderlecht tekent beroep aan tegen de schorsing van spits Christian Kouamé. De Ivoriaan kreeg twee speeldagen, waaronder één voorwaardelijk, maar RSCA gaat in beroep. Als dat bezwaar niet ontvankelijk wordt verklaard, mist de Ivoriaan de topper tegen Club Brugge van zondag.

Kouamé werd in de wedstrijd tegen Oostende vlak na de rust uitgesloten, na een fout op Jäkel. Na tussenkomst van de VAR trok scheidsrechter Lothar D'Hondt een rode kaart. Kouamé kreeg een schorsing van twee speeldagen, waarvan één voorwaardelijk, voor de fout. Een strafmaat waar Anderlecht niet mee akkoord gaat. De Brusselse club tekent dan ook beroep aan. "Zoals het Bondsparket zelf aangeeft is er geen sprake van een opzettelijk element gezien Christian enkel oog had voor de bal", schrijft Anderlecht op zijn website. "Het Bondsparket oordeelde daarnaast ook reeds dat er geen sprake was van hoge intensiteit." "Omdat Christian ook zonder misbaar het veld verliet en een blanco strafblad heeft wat betreft rode kaarten, is RSCA van mening dat de speler en de club voldoende gestraft werden door deze zeer vroege uitsluiting in minuut ‘47."

Vrijdag volgt de zitting en de uitspraak. Als de schorsing van Kouamé onveranderd blijft dan mist Anderlecht zijn spits in de topper tegen Club Brugge van komende zondag.

