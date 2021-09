Ancelotti niet te spreken over Belgische refs: "Gebrek aan respect"

Na tien jaar mocht een Belgische scheidsrechter opnieuw een wedstrijd in de Champions League in goede banen leiden, maar in de ogen van Carlo Ancelotti hebben Lawrence Visser en co geen al te beste beurt gemaakt.

De minzame coach van Real Madrid had vooral voortdurend woorden met vierde ref Bram Van Driessche. "Het was iets persoonlijks met de vierde scheidsrechter", reageerde Ancelotti na de wedstrijd. "Ik had het gevoel dat hij niet genoeg respect toonde."

De pijnlijke nederlaag van Real in eigen huis tegen Sheriff maakte het humeur van Ancelotti niet beter natuurlijk. "Na afloop van de wedstrijd heb ik hem verteld dat dit mijn 130e wedstrijd was als coach in de Champions League en dat het de eerste keer was dat ik een gele kaart heb gekregen voor niets."

"Ik kreeg de uitleg dat ik geel had gekregen omdat ik het veld had betreden. Maar op dat moment lag de wedstrijd stil, omdat de VAR een fase aan het controleren was."

"Het was een gebrek aan respect en dat heb ik de refs gezegd en ook tegen de afgevaardigde. Ik ben nog nooit zo respectloos behandeld door zo'n jong iemand. Maar eigenlijk wil ik niet verder ingaan op de arbitrage."