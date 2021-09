Yves Lampaert mag volgende week eindelijk starten in Parijs-Roubaix, al moest hij deze week eerst nog een kleinigheidje afwerken. Samen met de Belgische ploeg grepen ze naast een medaille op een fantastisch WK in eigen land. "Het enige dat dat wat verzacht, is dat Julian wint. Maar ik had toch liever een Belg zien winnen".