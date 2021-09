Vandenbempt over verdere verloop voetbalschandaal: "Kan nog een woelig najaar worden"

Een nieuw hoofdstuk in het voetbalschandaal. Spijtoptant Dejan Veljkovic heeft volgens informatie die onze redactie verkreeg bij het gerecht nog bezwarende verklaringen afgelegd over scheidsrechter Sébastien Delferière. Maar wat hoe zal het dossier verder verlopen? "Wie hoopt dat het voetbalschandaal een stille dood zal sterven, zal ik moeten teleurstellen", aldus commentator Peter Vandenbempt.

Uit de nieuwe onthullingen blijkt nog maar eens dat scheidsrechter Sebastien Delferière een ongezond nauwe band onderhield met makelaar Dejan Veljkovic. Zo fungeerde hij als een soort van makelaar voor toenmalig Charleroi-trainer Felice Mazzu.



"Bij supporters van AA Gent zal een bepaalde wedstrijd tussen Charleroi en AA Gent in 2017 daardoor voor zure oprispingen zorgen", vertelt Peter Vandenbempt. "Gent verloor daar met 2-1 en iedereen verbaasde zich over het optreden van Delferière. Als je nog eens naar die wedstrijd kijkt met bepaalde zaken in het achterhoofd laat dat toch een vies smaakje na."

Maar wat zal er nog concreet voortkomen uit het hele onderzoek? "Mensen spreken met daar regelmatig over aan", aldus Vandenbempt. "Ze denken dat er niks meer van zal komen omdat het er al heel lang stil rond is... Maar ik kan verzekeren dat er doorgewerkt wordt aan het dossier. De afronding is nakende. Al is het niet dat eerste keer dat we dat vertellen - evengoed duurt het nog even."

Het kan dus nog een woelig najaar worden als blijkt dat het gerecht het onderzoek heeft afgerond. Peter Vandenbempt